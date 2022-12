MŚ 2022. Hiszpański sędzia pobił rekord. Antonio Mateu Lahoz pokazał aż 18 żółtych kartek!

W piątkowy wieczór reprezentacja Argentyny pokonała Holandię, czym zapewniła sobie awans do półfinału mistrzostw świata w katarze. Spotkaniu, które rozstrzygnęło się dopiero w karnych, towarzyszyły ogromne emocje i zaskakujące zwroty akcji. Atmosfera na murawie była niezwykle gorąca, emocje sięgały zenitu, piłkarze dosłownie skakali sobie do gardeł, a oliwy do ognia dolewał prowadzący spotkanie sędzia Antonio Mateu Lahoz.