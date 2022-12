Maciej Iwański „Zza kulis mundialu”: Z perspektywy gospodarzy odpadnięcie Brazylii było katastrofą. I o czym w Katarze nie chcemy pamiętać? Maciej Iwański, Doha

Doha. Mundial Katar 2022. Mecz Brazylia - Serbia. Pawel Relikowski / Polska Press

Katar od lat przoduje w technologicznej kontroli. O tym, że do odwiedzenia gospodarza tegorocznych mistrzostw świata potrzeba skomplikowanego procesu rejestracji nie ma co pisać, bo wszyscy reporterzy opisywali to dokładnie. Dość powiedzieć, że kibic nie potrzebuje paszportu ze sobą, co siedem lat temu podczas mundialu piłkarzy ręcznych było koniecznością. Teraz wystarczy pokazać aplikację Hayya w telefonie...