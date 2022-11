MŚ 2022. Stadiony w Katarze: Lusail Iconic Stadium - mapa

Lusail Iconic Stadium. Stadion otoczony wodą

Co ciekawe, stadion jest otoczony wodą, a do wnętrza prowadzi sześć mostów. Dach w kształcie siodła umożliwi całkowite zamknięcie obiektu.

Obiekt jest wyposażony w specjalny system chłodzący, który wykorzystuje do tego promienie słoneczne. W czasie, gdy termometr na zewnątrz wskaże 40 stopni C, wewnątrz wynosi ona jedynie 27 stopni C.