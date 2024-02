MŚ w pływaniu. Czwarte miejsce kobiecej sztafety 4x100 m kraulem

Holenderki wygrały niedzielną rywalizację sztafet z czasem 3.36,61. O 0,32 s gorsze okazały się Australijki, najszybsze w eliminacjach, natomiast Kanadyjki straciły do triumfatorek 1,34 s. Polki, które znacząco poprawiły się w stosunku do eliminacji, ukończyły zawody ze stratą 2,04 s do reprezentantek Holandii. W finałowym wyścigu doszło do zmiany w składzie - Aleksandrę Polańską zastąpiła Wasick.

Sztafetę mężczyzn 4x100 m st. dowolnym wygrali reprezentanci Chin. Drudzy byli Włosi, a trzeci Amerykanie. Polacy w składzie Kamil Sieradzki, Ksawery Masiuk, Mateusz Chowaniec i Kacper Majchrzak odpadli w eliminacjach, uzyskując dziesiąty czas.

Indywidualnie żadnemu z Polaków nie udało się w niedzielę przebrnąć eliminacji. Paulina Peda była 17. na 100 m stylem motylkowym (59,47 s), Krzysztof Chmielewski 19. na 400 m kraulem (3.48,71), Jan Kałusowski 22. na 100 m stylem klasycznym (1.00,74), a Jakub Majerski 24. na 50 m stylem motylkowym (23,68).