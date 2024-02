PŚ w skokach. Piotr Żyła: Była szansa na podium

Na podium byli też Niemiec Philipp Raimund i Słoweniec Timi Zajc, którzy ex aequo zajęli drugie miejsce. Żyła stracił do nich 8,5 pkt.

W przyszły weekend skoczkowie będą rywalizować w japońskim Sapporo, gdzie odbędą się dwa konkursy indywidualne.

"Skupiam się na tym, co mam do zrobienia. Następna skocznia będzie inna i znajduje się po drugiej stronie kuli ziemskiej. Muszę to sobie wszystko poukładać. Z Japonią walczę już ileś lat, ale czasem udawało się tam dobrze skakać. Rozplanuję sobie to wszystko tak, żeby było, jak być powinno" - zadeklarował mistrz świata z Planicy i Oberstdorfu.