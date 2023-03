Msze święte z okazji Wielkanocy 2023 w telewizji i online. Transmisje mszy na święta wielkanocne

Wielkanoc to jedno z najstarszych i najważniejszych świąt chrześcijańskich, które świętuje misterium paschalne Jezusa Chrystusa, czyli jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie. W Kościele rzymskokatolickim Wielkanoc jest poprzedzona Wielkim Tygodniem, który stanowi czas najważniejszych wydarzeń dla chrześcijan. Wieczór w Wielki Czwartek, Wielki Piątek, Wielka Sobota i Niedziela Zmartwychwstania to Triduum Paschalne i ostatnie doby Wielkiego Tygodnia.

Wielkanoc to święto nakazane. Oznacza to, że wierni Kościoła katolickiego są zobowiązani do uczestnictwa we mszy świętej w tym dniu. Jeżeli jednak nie mamy możliwości uczestnictwa w nabożeństwach to możemy posłuchać transmisji mszy w radiu, obejrzeć ją w telewizji lub w internecie. Wielka Niedziela to dzień wolny od pracy, tak samo jak drugi dzień świąt, czyli Poniedziałek Wielkanocny, zwany także lanym poniedziałkiem.

Msze święte z okazji świąt wielkanocnych w telewizji. Gdzie oglądać nabożeństwo w Niedzielę Wielkanocną 2023?

Transmisja mszy świętej z Jasnej Góry w TVP3 : godzina 6:00

: godzina Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach w TVP1 : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej z parafii pod wezwaniem Świętego Augustyna w Warszawie w Telewizja Republika : godzina 7:00

: godzina Transmisja mszy świętej Zmartwychwstania Pańskiego z Placu św. Piotra w Watykanie w TV Trwam: godzina 10:00

Msze święte w Poniedziałek Wielkanocny w telewizji. Gdzie oglądać nabożeństwa w Wielki Poniedziałek 2023?

Transmisja mszy świętej z Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w TVP1: godzina 7:00

Przekażcie te informacje w swoich rodzinach, dajcie znać osobom starszym, pomóżcie im, jeśli nie potrafią sami uruchomić takiej transmisji. Jeśli trzeba pożyczcie laptop, czy tablet. biskup Jan Tyrawa

Msze święte z okazji Wielkanocy online. Gdzie oglądać transmisję mszy świętej online 2023?

Oto lista miejsc, w których będziesz mógł obejrzeć transmisję mszy świętej online na Wielkanoc.