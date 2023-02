Najbardziej kasowe filmy w historii Oscarów. Te produkcje zarobiły fortunę. Zobacz ranking z uwzględnieniem inflacji

Najbardziej kasowe filmy w historii Oscara

Oscary to najbardziej prestiżowe nagrody w dziedzinie kinematografii. Posiadanie tej statuetki to ogromne wyróżnienie i powód do dumy, co sprawia, że nagrody nie są przyznawane przypadkowo, a po naprawdę burzliwych dyskusjach i ocenach.

Najlepszym dowodem na to są zarobki najbardziej cenionych produkcji. Najlepsze filmy zachwycają krytyków, zaciekawiają przeciętnego widza i przyciągają tłumy do kin na całym świecie, co przekłada się na rekordowe dochody.