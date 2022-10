Natarczywa firma windykacyjna nie odpuszcza? Dłużnik ma swoje prawa

Zgodnie z prawem i zasadami współżycia społecznego firma windykacyjna może m.in. wysyłać pisma do dłużnika, telefonować i wysyłać wiadomości przypominające o konieczności uregulowania należności. Działania te muszą być jednak wykonywane w odpowiednich odstępach czasowych i stosownych porach dnia (na pewno nie w porze nocnej).

Z punktu widzenia prawa windykacja polubowna (pozasądowa) to po prostu pewien rodzaj działalności gospodarczej (biznesowej), którego istotą jest świadczenie usług polegających na odzyskiwaniu należności od dłużników na rzecz wierzycieli (np. banków, firm pożyczkowych, itp.). Firmę tego typu może obecnie prowadzić każdy, bez konieczności uzyskiwania jakiejkolwiek licencji. Nie istnieje też obecnie żaden państwowy rejestr takich firm.

Kancelaria windykacyjna w swoich działaniach wobec dłużnika zobowiązana jest do przestrzegania prawa. Przepisy nie dają windykatorowi żadnych szczególnych uprawnień poza tymi, które przysługują wierzycielowi wobec dłużnika w sytuacji, gdy windykator stał się wierzycielem, kupując dług (wierzyciel to osoba lub podmiot, np. bank, wobec którego dłużnik ma obowiązek spłaty należności, np. pożyczki).

Nachalny windykator może być ukarany

Wśród wielu bezprawnych działań windykatorów do najczęstszych należy uporczywy kontakt z dłużnikiem. Może to być np. częste wydzwanianie, wysyłanie dużej liczby wiadomości przez różne komunikatory, w tym SMS-y. O ile kilka prób takiego kontaktu można uzasadnić naturą działalności windykacyjnej, o tyle zbyt częste próby kontaktu mogą być już ocenione jako uporczywe nękanie. W Kodeksie karnym jest to przestępstwo stalkingu.