Nawozy wciąż drogie, czy można liczyć na zmiany? Sejm znowelizował ustawę o nawozach i nawożeniu

Będą ułatwienia we wprowadzaniu na rynek biologicznych preparatów wspomagających?

Sejm uchwalił w czwartek nowelizację ustawy o nawozach i nawożeniu. Przepisy na nowo dostosują zakres i terminologię do wymagań unijnego prawa. Dodatkowo katalog produktów nawozowych zostanie rozszerzony m.in. o polepszacze gleby i inhibitory. Czy wprowadzenie preparatów wspomagających będzie remedium na wysokie ceny nawozów?

Za uchwaleniem ustawy głosowało 429 posłów, 11 było przeciw, żaden nie wstrzymał się od głosu. Nowela nie zawiera wprawdzie zmian w zakresie wprowadzania do obrotu produktów regulowanych prawem krajowym, ale dostosowuje i na nowo określa właściwość organów w odniesieniu do nadzoru nad produktami nawozowymi objętymi przepisami UE. W ten sposób będzie możliwe równoległe wprowadzanie do obrotu produktów nawozowych, które nie będą podlegały prawu wspólnotowemu.

Zadania PIORiN. Nie tylko nadzór nad obrotem nawozów

Nowe przepisy zobowiązują Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa do nadzoru nad wprowadzaniem do obrotu nawozów i środków wspomagających uprawę roślin oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE". W ramach tych zadań inspektorzy mogą: wejść na grunty,

dokonywać inwentaryzacji nawozów i środków wspomagających uprawę roślin

oraz przeprowadzać kontrole w zakresie spełniania przez nie wymagań jakościowych.

Rozszerzenie katalogu produktów nawozowych

Wdrożenie unijnego rozporządzenia do polskiej ustawy rozszerza katalog produktów nawozowych. W myśl nowych przepisów stanowią go nie tylko nawozy mineralne, ale też inne produkty nawozowe, tj. podłoża do upraw, biostymulatory, polepszacze gleby oraz inhibitory - w tym organiczne i mikrobiologiczne - charakteryzujące się działaniem stymulującym wzrost roślin i poprawę jakości gleby.

Kto oceni zgodność produktów nawozowych?

Przepisy UE nakładają na kraje członkowskie obowiązek wyznaczenia organu notyfikującego, który będzie odpowiadał za opracowanie i stosowanie procedur koniecznych do oceny i notyfikowania jednostek oceniających zgodność produktów nawozowych UE. Będzie musiał także monitorować jednostki notyfikowane. W Polsce organem notyfikującym będzie minister właściwy do spraw gospodarki. Ponadto jednostką, która będzie przeprowadzać kontrole stosowania i przechowywania produktów nawozowych UE oraz nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" będzie Inspekcja Ochrony Środowiska.

Za naruszenie przepisów grożą kary finansowe

Ustawa zakłada zmianę części systemu kar za naruszenie przepisów. Dotychczasowe opłaty sankcyjne i kary grzywny dotyczące wprowadzania do obrotu oraz kontroli jakości nawozów i środków wspomagających uprawę roślin zostały zastąpione systemem kar pieniężnych nakładanych przez organy nadzoru rynku w formie decyzji administracyjnych. Wysokość kar podniesie się i będzie dostosowana do obecnej sytuacji na rynku nawozowym. Zmiana zakłada realizację zasady skuteczności i proporcjonalności kar, ma też wzmocnić funkcję odstraszającą dla tych, którzy nie przestrzegają obowiązującego prawa. Ustawa wejdzie w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia. Na tym etapie nowelizacją zajmie się Senat.

Źródło: Polska Agencja Prasowa