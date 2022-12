Nie żyje Stephen "tWitch" Boss. Uwielbiany przez miliony gwiazdor został znaleziony w pokoju hotelowym Małgorzata Puzyr

Stephen "tWitch" Boss nie żyje. 40-letni gwiazdor programów "The Ellen DeGeneres Show" i "So You Think You Can Dance" popełnił samobójstwo Pixabay

Stephen "tWitch" Boss nie żyje. Gwiazdor takich programów jak "The Ellen DeGeneres Show" i "So You Think You Can Dance", ulubieniec milionów Amerykanów, został znaleziony w hotelowym pokoju. Co się stało?