Meghan Markle oskarża Pałac. Mieli donosić na nią do mediów. Co na to rodzina królewska?

W jednym z nich Meghan oraz jej koleżanki wyraźnie sugerują, że Pałac rozsiewał nieprawdziwe plotki na temat wybranki księcia Harrego. Ich zdaniem, wynikało to z afer wokół rodziny królewskiej, które starano się zatuszować. Publikacje miały odwrócić uwagę od prawdziwych skandali, a Meghan była tu kozłem ofiarnym.

- Widać, jak to zostało rozegrane. Pojawiały się historie o kimś z rodziny, a ich reakcją było: "musimy się tego pozbyć". Na stronie głównej jest miejsce do zagospodarowania, na okładce gazety jest miejsce do zagospodarowania, trzeba to przecież wypełnić czymś o royalsach - mówi Meghan Markle.