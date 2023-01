Niecodzienne zdjęcie Cichopek i Kurzajewskiego. W takiej sytuacji ich nie widzieliście

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski spędzają wakacje w Jordanii. Gwiazda "M jak Miłość" zabrała tam swojego partnera z okazji jego 50. urodzin.

– On z okazji jej "40" zafundował jej wypad do Jerozolimy, a teraz ona porwała go do Jordanii. Maciek świętuje w niedzielę 50. urodziny i postanowili spędzić ten wyjątkowy dzień tylko we dwoje – powiedziała Plejadzie osoba z otoczenia pary.