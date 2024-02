Ogromna kula ognia na niebie. Co się dzieje? - WIDEO

Płonąca kula na niebie

Kamera w Obserwatorium Mauna Kea na Hawajach uchwyciła obiekt, który płonął podczas ponownego wejścia w atmosferę ziemską. Zdarzenie miało miejsce 8 lutego.

Tajemniczy ognisty obiekt został uchwycony na nagraniu za sprawą kamery gwiazdowej Subaru-Asahi, która na co dzień należy do Narodowego Obserwatorium Astronomicznego Japonii. To dzięki temu sprzętowi można było zarejestrować poklatkową kulę ognia płonącą po nocnym niebie. Zaraz za kulą pojawiły się z kolei równie efektowne, chociaż nieco mniejsze, świecące smugi.

Zdaniem ekspertów, uchwycona na niebie kula ognia to mogła być chińska satelita o nazwie Object K.