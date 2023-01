Oscary 2023. Film „IO” Jerzego Skolimowskiego polskim kandydatem do statuetki

Nominacje do 95. Oscarów ogłoszono we wtorek na profilu nagród na YouTube. Nazwiska finalistów odczytali amerykańska aktorka Allison Williams i brytyjski aktor Riz Ahmed. Wśród tytułów nominowanych w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy znalazł się "IO" Jerzego Skolimowskiego.

Decyzję o wyborze „IO” na polskiego kandydata do Oscara podjęto w sierpniu ub. r. Podjęła ją siedmioosobowa Komisja Oscarowa, w której znaleźli się: Ewa Puszczyńska, producentka m.in. docenionej Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu międzynarodowego „Idy” (przewodnicząca), kompozytor, laureat Oscara za muzykę do „Marzyciela” Jan A.P. Kaczmarek, producent nominowanego do Oscara dla najlepszego filmu animowanego „Loving Vincent” Sean Bobbit, reżyser nominowanej do Oscara dla najlepszego krótkometrażowego filmu aktorskiego „Sukienki”, producent i dystrybutor Mariusz Łukomski, dyrektor PISF Radosław Śmigulski oraz kierownik Działu Produkcji Filmowej i Rozwoju Projektów Filmowych w PISF Kamila Morgisz.