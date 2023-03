Oscary 2023. Jerzy Skolimowski ocenił swoje szanse z filmem "IO". Na kogo stawiał reżyser przed ceremonią?

95. gala oscarowa za nami. Ceremonia wręczenia najważniejszych nagród filmowych odbyła się w nocy z 12 na 13 marca w Dolby Theatre w Hollywood. Transmisja z gali Oscarów 2023 była prowadzona w ponad 200 krajach świata.

Bukmacherzy wskazywali tytuły, które ich zdaniem okażą się bezkonkurencyjne. Film "Wszystko wszędzie naraz" zebrał 11 nominacji do tegorocznych nagród, co czyniło go niekwestionowanym liderem.