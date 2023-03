Kto zdobędzie Oscara? Te filmy mają największe szanse według bukmacherów. Do kogo mogą trafić statuetki?

Kto zdobędzie Oscara?

95. ceremonia wręczenia Oscarów odbędzie się już na koniec tego tygodnia. Amerykańska Akademia Sztuki i Wiedzy Filmowej nagrody za 2022 rok rozda 12 marca w Dolby Theatre w Los Angeles.

Film "Wszystko wszędzie naraz" zebrał 11 nominacji do tegorocznych nagród, co czyni go niekwestionowanym liderem. Na drugim miejscu uplasowały się wspólnie "Na zachodzie bez zmian" oraz "Duchy Inisherin", które wskazano w dziewięciu różnych kategoriach.