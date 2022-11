Oto najgorętsze WAGs mundialu w Katarze. Jest wśród nich Anna Lewandowska Mateusz Ptaszyński

Nowa partnerka bramkarza reprezentacji Belgii i Realu Madryt po rozstaniu Thibaut z Martą Dominguez, z którą ma córkę Adrianę. Mishel to izraelska modelka, z którą golkiper „Czerwonych Diabłów” pozostaje w związku od lipca 2021. Miesiąc później adoptowali psa. Zaręczyli się w czerwcu tego roku. @mishelgerzig/Instagram Zobacz galerię (11 zdjęć)

Trwające mistrzostwa świata to okres, w którym wszystkie oczy fanów zwrócone są na katarskie boiska. Na stadionach w Dosze i okolicach wspierają swoje reprezentacje kibice. Poszczególnych zawodników zagrzewają natomiast do gry ich żony, matki i kochanki. Wytypowaliśmy dla Was najgorętszą jedenastkę wyjątkowych WAGs mundialowych gwiazd, lśniących obecnie na katarskim firnamencie.