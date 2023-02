Ozzy Osbourne jest ciężko chory! Legendarny muzyk musiał odwołać wszystkie koncerty

Ozzy Osbourne z przykrością poinformował fanów, że jednak nie jest w stanie powrócić na scenę.

Problemy zdrowotne, jakie dotkneły muzyka w ciągu kilku ostatnich lat sprawiły, że Ozzy Osbourne zrezygnował z koncertowania. Był jednak optymistycznie nastawiony do wizji powrotu na scenę. Tymczasem okazało się, że jego sytuacja wygląda gorzej.

Ozzy Osbourne na swoim profilu w jednym z portali społecznościowych wystosował oświadczenie, w którym poinformował o odwołaniu zaplanowanych koncertów.

To prawdopodobnie najtrudniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałem do przekazania moim lojalnym fanom. Cztery lata temu uległem poważnemu wypadkowi, w którym uszkodziłem kręgosłup. Moim jedynym celem do tej pory był powrót na scenę. Mój głos ma się dobrze. Jednak po trzech operacjach, leczeniu komórkami macierzystymi, niekończących się terapiach i przełomowemu leczeniu HAL, moje ciało nadal jest słabe fizycznie. Teraz zdaję sobie sprawę, że nie będę w stanie zagrać nadchodzącej trasy europejskiej, bo nie byłbym w stanie znieść podróży. Nigdy nie podejrzewałem, że moje koncertowanie dobiegnie końca w taki sposób. Moje ekipa teraz zastanawia się, gdzie mógłbym występować bez konieczności podróżowania z miasta do miasta – napisał Osbourne.