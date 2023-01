Pamela Anderson wspomina upojną noc z Julianem Assangem i "kopniaka", którego dała Putinowi

Piła całą noc z Assange'em

Gwiazda "Słonecznego Patrolu" Pamela Anderson zdradziła tajemnice słynnej sekstaśmy, która odcisnęła piętno na jej karierze. Opowiedziała też o swoim życiu, miłościach i skandalach. Wszystko to w…

Anderson ujawnia, że nadal pisze do Assange'a, który jest uwięziony w Wielkiej Brytanii, a jego prawnicy starają się nie dopuścić do jego ekstradycji do USA.

55-letnia Anderson promuje obecnie swoje swoje wspomnienia i film dokumentalny Netflixa. W wywiadzie dla Variety opowiedziała o związku z fascynującym i pełnym pasji Australijczykiem, który przebywa w więzieniu w Wielkiej Brytanii.