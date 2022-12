Papież Franciszek: KUL upamiętnił rocznicę Akcji „Reinhardt”, w której zginęło 2 mln osób

„Niech pamięć o tym strasznym wydarzeniu rozbudzi we wszystkich pragnienie działania na rzecz pokoju. Historia się powtarza, widzimy co się teraz dzieje na Ukrainie. Módlmy się o pokój. Z serca błogosławię was tu obecnych i waszych rodaków” – dodał Ojciec Święty, pozdrawiając pielgrzymów z Polski.

Centrum Relacji Katolicko-Żydowskich im. J. A. Heschela KUL zorganizowało 5 grudnia uroczystość upamiętniającą ofiary Akcji „Reinhardt”, w jej 80. rocznicę. Odbyły się one na terenie dawnego niemieckiego obozu nazistowskiego na Majdanku oraz w siedzibie Centrum Heschela, w Collegium Iuridicum KUL. W tym budynku mieściła się siedziba sztabu operacji „Reinhardt”.

„Pamięć o tych wydarzeniach musi być podtrzymywana, szczególnie wśród młodych ludzi, także z wykorzystaniem nowym mediów i technologii komunikacji. To również zadanie Centrum Heschela KUL" – podkreślał rektor KUL ks. prof. Mirosław Kalinowski.