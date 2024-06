Pięć pytań do Stanisława Tyszki. „Pakt Migracyjny powinien zostać odrzucony”

Czy Pakt Migracyjny powinien być renegocjowany? Czy CPK powinno powstać? M.in. takie pytania portal i.pl zadał Stanisławowi Tyszce - posłowi Konfederacji, liderowi listy tej partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego w województwach dolnośląskim i opolskim.

Polacy obawiają się napływu migrantów związku z przyjęciem Paktu Migracyjnego. Czy te obawy są słuszne? Jeśli tak, to co trzeba w tej kwestii zrobić w PE?

Bezpieczeństwo Polski jest dla nas jednym z priorytetów. Obrazki z Włoch, Hiszpanii czy Francji jednoznacznie pokazują Polakom, że masowa niekontrolowana imigracja to coś, na co nie powinni wyrażać zgody. Po pierwsze, państwa odpowiedzialne za granice południowe muszą wziąć za nie pełną odpowiedzialność, tak jak Polska powinna wziąć za swoją granicę z Białorusią Pod drugie, popieram pomysł Ewy Zajączkowskiej-Hernik, aby w PE powstała komisja, która rozliczy polityków odpowiedzialnych za obecny chaos i prawdziwe tragedie mieszkańców wielu miast europejskich. Obecny pakt migracyjny jest nie do zaakceptowania i my jako Konfederacja odrzucamy go w całości.

CPK - tak czy nie i dlaczego? Jeśli tak, to kiedy?

CPK czy elektrownie jądrowe to jest klasyczny przykład tego, jak elity rządzące Polską przez ostatnie 30 lat realizują tylko i wyłącznie politykę partyjną, a nie interes naszego państwa. Brak agendy w polityce zagranicznej, w sądownictwie, czy właśnie w dużych inwestycjach strategicznych powoduje, że tracimy nie tylko czas, ale okazje aby nasz kraj się rozwijał i był poważnie traktowany przez naszych partnerów. CPK wydaje się być projektem istotnym, prawdopodobnie ważnym do zrealizowania, ale nie odbyła się na ten temat poważna debata, nie udało się przekonać do niego całej klasy politycznej, jedni będą go realizować, inni wygaszać. Jestem zdecydowanie zwolennikiem tego, aby duże projekty były poparte poważnymi dyskusjami politycznymi i społecznymi i jeśli jest wola Polaków, żeby je realizować (w przypadku CPK wydaje się, że tak jest), to powinniśmy sprawnie i umiejętnie ten projekt dopiąć, bez względu nie tylko na barwy partyjne, a może i wątpliwości jednego czy drugiego polityka. Ale do tego potrzebujemy poważnego państwa. Czy tak obecnie jest? Odpowiedź zostawiam wyborcom na 9 czerwca.

Polska powinna wprowadzić walutę euro? Jeśli tak, to kiedy?

Złotówka i gotówka! Jestem przeciwnikiem wprowadzania euro oraz co raz większych zakusów eurokratów do ograniczania gotówki. W tej sprawie moje stanowisko, jak i całej Konfederacji jest jasne i w Parlamencie Europejskim zamierzam blokować wszelkie działania, które miałby nas zmusić do przyjęcia euro lub ograniczające możliwość korzystania z gotówki przez Polaków.

Czy powinna zostać usunięta zasada jednomyślności w UE (kwestia prawa weta)?

Obserwując zmiany jakie zaszły w UE w ciągu ostatnich kilkunastu lat nie ma możliwości, żebym zaakceptował usunięcie prawa weta. Widzimy jak silne instrumenty ma UE, aby wymuszać na nas już przyjęte prawa. Nie zgodzę się nigdy na to, by Polska nie mogła zawetować zmian, które będą bezpośrednio uderzać w jej bezpieczeństwo, sposób życia Polaków, czy to jak chcemy zarządzać swoim krajem. Stawiamy tu twarde weto i w odróżnieniu od polityków wszystkich innych opcji zamierzamy z tego prawa korzystać.

Czy dopuszcza Pan możliwość wysyłania wojsk krajów europejskich na Ukrainę - w zależności od rozwoju sytuacji na froncie?

Nie.

