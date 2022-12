Piosenka "Do They Know It's Christmas?" co roku budzi kontrowersje. Co jest nie tak z utworem zespołu Band Aid? Maciej Jasiński

Piosenka została napisana przez Boba Geldofa i Midge Ure prawie 40 lat temu Kadr z teledysku "Do They Know It's Christmas"

Mnóstwo ludzi śpiewało piosenkę, nie myśląc o treści tego, co właśnie wyszło z ich ust. Dzieje się tak zwłaszcza w Boże Narodzenie, kiedy te same świąteczne hity są grane raz za razem. Kilka osób poświęciło chwilę na zastanowienie się nad tekstem hitu Band Aid z 1984 roku "Do They Know It's Christmas?" i nie podoba im się to, co słyszą.