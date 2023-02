Piotr Żyła wygrał konkurs, jego ojciec przegrał zakład! Jak obiecał, tak zrobił

Piotr Żyła nie był faworytem do wywalczenia złotego medalu w konkursie na skoczni normalnej podczas mistrzostw świata w Planicy. Po pierwszej serii wszystko wskazywało na to, że nie obroni tytułu sprzed dwóch lat z Oberstdorfu. Po skoku na 97,5 metra zajmował dopiero 13. miejsce. W drugiej serii zaliczył jednak aż 105 metrów i systematycznie piął się w klasyfikacji. Ostatecznie sięgnął po złoto, za które zarobił też około 150 tysięcy złotych.

Ojciec Piotra Żyły: Emocje były ogromne

- Po pierwszej serii był 13. Myślę sobie "no co tu można zrobić". Trzymałem kciuki, aby wszedł do pierwszej dziesiątki. Potem emocje rosły i rosły, mówię, żeby się znalazł w pierwszej szóstce. A tu nagle "łał", Piotr zdobył podium, radość była ogromna - zdradził. Zbigniew Żyła słowa otrzymał i gościom przebywającym w pensjonacie kupił alkohol. - To były ogromne emocje - dodał Zbigniew Żyła.