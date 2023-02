Apoloniusz Tajner specjalnie dla nas: Teraz będzie już tylko łatwiej. Niech martwią się inni!

Piotr Żyła został mistrzem świata na skoczni normalnej w Planicy, obronił tym samym tytuł sprzed dwóch lat z Oberstdorfu i powtórzył sukces Adama Małysza z 2001 i 2003 roku, gdy trenował pan naszego wybitnego skoczka. Spodziewał się pan tego? Przyznam, że nie stawiałem na Piotra, że aż tak dobrze zaprezentuje się w konkursie na skoczni normalnej. To wielka rzecz i niesamowity wyczyn naszego reprezentanta. Zwłaszcza jego drugi skok na 105 metrów zasługuje na szczególne słowa uznania, zdeklasował nim całą konkurencję. Zdobył złoty medal w spektakularny sposób, wskoczył na najwyższe miejsce podium z trzynastego miejsca, które zajmował po pierwszej serii.

Kibiców cieszy nie tylko postawa Piotra Żyły, ale też w konkursie indywidualnym z dobrej strony zaprezentowali się pozostali reprezentanci Polski. Dawid Kubacki zajął 5. miejsce, Kamil Stoch 6., Paweł Wąsek był 18., a Aleksander Zniszczoł 21.

To bardzo dobra wiadomość w kontekście konkursu indywidualnego i drużynowego na dużej skoczni. Kamil już na treningach pokazywał, że może być w czołówce na skoczni normalnej. Gdyby miał odrobinę lepsze warunki, mógł się liczyć nawet w walce o medale. Nie ulega wątpliwości, że nasi zawodnicy zostali dobrze przygotowani do najważniejszej imprezy sezonu przez trenera Thomasa Thurnbichlera. Wszystko wskazuje na to, że trafili z formą. Uważam, że teraz będzie już łatwiej Polakom w kolejnych konkursach, a i napięcie towarzyszące skoczkom w związku z tak wielką imprezą pewnie już nieco opadło. Mistrzostwa świata w Planicy świetnie się dla nas zaczęły, bardzo się z tego cieszę.