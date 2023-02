Piotr Żyła (złota?). Tyle "Wiewiór" zarobił za mistrzostwo świata!

W pierwszej serii Piotr Żyła skoczył 97,5 metra i nic nie zapowiadało, że wywalczy medal, złoty wydawał się w ogóle nie być w jego zasięgu. Druga, nieco loteryjna seria z uwagi na warunki atmosferyczne przyniosła jednak zaskakujące rozstrzygnięcia. Polak uzyskał aż 105 metrów, co ostatecznie zapewniło mu złoty medal. Drugi był Niemiec Andreas Wellinger, trzeci jego rodak, Karl Geiger. Uroczystą ceremonię wręczenia medali za rywalizację na skoczni normalnej w Planicy zaplanowano na środę, na ok. godz. 21.30.

150 tysięcy złotych za złoty medal

"Skok Piotra Żyły był idealny"

"Skok obrońcy tytułu Piotra Żyły w drugiej serii był idealny - piękne odbicie, wspaniałe lot i lądowanie. Naprawdę nie było się do czego przyczepić"- ocenił w rozmowie z PAP finałowy występ zawodnika Wiślańskiego Stowarzyszenia Sportowego na MŚ w Planicy, długoletni sędzia FIS Edward Przybyła.

W niedzielę rywalizacja drużyn mieszanych

"Oczywiście indywidualnie czołową trójkę stać na medale, w drużynówce również, ale nie można lekceważyć Niemców i Austriaków. No a Słoweńcy są u siebie i zrobią wszystko, żeby też stanąć na podium. Poza tym powiem tak - gdyby konkurs był na tym obiekcie co dzisiaj, to byłbym zupełnie spokojny, że medal będzie. Na dużej przy tych warunkach sama forma może jednak nie wystarczyć" - ocenił Przybyła.