Plebiscyt Sportowy Polska Press Grupy rozstrzygnięty. [WIDEO] Zbigniew Czyż

Podczas finału Plebiscytu Sportowego Polak Press mogliśmy zobaczyć reprezentantów bardzo różnych dyscyplin i bardzo różnych, często niewielkich ośrodków sportowych w kraju, którzy na co dzień nie są znani z telewizji i pierwszych stron gazet. Dzięki swojej pracy i pasji do sportu mogli przyjechać do Centrum Olimpijskiego w Warszawie, wejść na scenę i odebrać nagrodę. Bardzo za to dziękuję organizatorom Plebiscytu - powiedział wiceminister sportu i turystyki Arkadiusz Czartoryski.