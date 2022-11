Podaruj swoim bliskim moc wrażeń i kup bilet na jedną z tych imprez! 10 najciekawszych wydarzeń, których nie można przegapić!

Szukasz oryginalnego pomysłu na prezent? Zaskocz bliską Ci osobę i podaruj jej bilet na koncert, muzyczne widowisko lub inne pełne wrażeń wydarzenie, do którego będzie wracać wspomnieniami jeszcze długo. Oto nasze propozycje 10 najciekawszych imprez, w sam raz na pełen przeżyć podarunek!

1. Krzysztof Zalewski

Już 17 grudnia na warszawskim Torwarze Krzysztof Zalewski oficjalnie pożegna się z materiałem z ostatniego albumu „Zabawa”, zabierając słuchaczy w słodko-gorzką podróż pełną niesamowitej muzyki i egzystencjalnych przemyśleń. Jak mówi sam artysta: „Płyta jest taneczna i nieco mroczna, acz bardziej taneczna niż mroczna. Nocna. To taniec na koniec świata. Nieco apokaliptyczne przemyślenia 35-letniego mężczyzny”. Zalewski to jeden z najbardziej uznanych wokalistów ostatnich lat, multiinstrumentalista, a także zdobywca wielu nagród, w tym siedmiu Fryderyków. Na tym koncercie nie może zabraknąć fanów polskiej, młodej sceny muzycznej.

2. Andre Rieu

W 2023 roku wirtuoz skrzypiec Andre Rieu wystąpi w aż czterech miastach Polski. W dniach 07.06.2023-10.06.2023 założyciel Orkiestry Johanna Straussa zawita kolejno do Gdańska, Łodzi, Krakowa i Gliwic. Koncerty maestro to niezapomniane przeżycia, w których kompozytor łączy muzykę klasyczną np. z filmową i angażuje publiczność do wspólnego wykonywania utworów. Przenieś się do świata muzyki poważnej i jej nowoczesnej formy wykonania, aby spojrzeć inaczej na klasykę!

3. Hans Zimmer

Jeśli masz w swoim kręgu sympatyka muzyki filmowej, idealnym upominkiem dla niego okaże się bilet na wiosenne widowisko Hansa Zimmera. Kompozytor zilustrował ponad 120 produkcji, zyskując w czasie swej lukratywnej kariery m.in. dwa Oscary i dwie nagrody Grammy. Zimmer jest autorem ścieżek dźwiękowych do takich superprodukcji jak „Gladiator”, „Piraci z Karaibów”, „Król lew”, „Diuna” czy „Interstellar”. Już 30 maja w TAURON Arena Kraków mistrz muzyki filmowej oczaruje polską publiczność legendarnymi motywami ze swych najgłośniejszych dzieł.

4. Katie Melua

Bilet na koncert gruzińsko-brytyjskiej wokalistki okaże się świetnym pomysłem dla fanów ciepłych brzmień i muzyki z pogranicza jazzu oraz bluesa. Dwukrotnie nominowana do nagrody Grammy Katie Melua słynie z hitów „Nine Million Bicycles” czy „The Closest Thing to Crazy”. Na jej powrót do Polski czekały rzesze fanów. W 2023 roku artystka wystąpi w Warszawie, Gdyni oraz Wrocławiu w ramach europejskiej trasy „Love & Money Tour”.

5. High League 5

Bilet na wyjątkowe wydarzenie jako prezent to nie tylko koncerty wybitnych artystów. Świetną alternatywą może okazać się piąta gala Malika Montany dedykowana fanom pojedynków celebrytów. Wśród ekscytujących starć znajdziemy m.in. pojedynek influencerek Natalii „Natsu” Karczmarczyk i Agaty „Fagaty” Fąk. Na zakończenie w wyczekiwanym sportowym starciu zmierzą się natomiast Damian Janikowski – brązowy medalista olimpijski w zapasach oraz kickbokser Mateusz „Don Diego” Kubiszyn. High League 5 już 10 grudnia w łódzkiej Atlas Arenie.

6. TGD Kolędy Świata

Wśród biletów na prezent z okazji świąt szczególnie warto wyróżnić kolędowanie, które wprawi nas nie tylko w artystyczny, ale też wzniosły nastrój i zadumę. W grudniu 2022 i styczniu 2023 popowo-gospelowy zespół TGD zaprezentuje najsłynniejsze bożonarodzeniowe utwory z różnych stron świata. Znajdzie się tu miejsce na popularne piosenki świąteczne, a także kompozycje indyjskie czy afrykańskie. Kolęd Świata TGD wysłuchamy na żywo w dziewięciu polskich miastach: Warszawie, Lublinie, Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie i Wrocławiu.

7. Strażak Sam

A może szukasz koncertowego biletu na prezent dla swojej pociechy? Młodszym widzom dedykujemy niesamowite i pełne ekscytujących przeżyć muzyczne widowisko z dzielnym Strażakiem Samem. Od grudnia 2022 do marca 2023 będziemy mieli okazję zobaczyć długo wyczekiwaną drugą odsłonę wydarzenia „Przygoda na Biwaku”. Dość wspomnieć, że poprzedzające ją widowisko „Strażak Sam na żywo” zobaczyło w Polsce 50 tys. widzów. Pozwól swojemu dziecku spotkać uwielbianego bohatera i przenieś się wraz z nim do barwnego, pełnego muzyki i spektakularnych scenografii baśniowego świata!

8. Dream Theatre

Chcesz zaskoczyć fana ciężkich brzmień, fundując mu niezapomniane wrażenia i delektowanie się muzyczną wirtuozerią na żywo? Kup bilet na koncert legendy metalu progresywnego, który jest obecny na scenie od niemal 40 lat. Dream Theatre słynie z ciężkich, heavymetalowych brzmień i skomplikowanej rytmiki inspirowanej takimi ikonami jak Pink Floyd czy Iron Maiden. Grupa sprzedała już ponad 15 milionów płyt i otrzymała dwie nominacje do nagrody Grammy. Zespół ponownie zagra w Polsce 29 stycznia 2023 roku, a na występie w warszawskiej hali COS Torwar usłyszymy m.in. utwory z najnowszego albumu „A View from the Top of the World”.

9. Sound of Gravity

Wydaje Ci się, że teatr ma niewiele wspólnego ze sportem? Nic bardziej mylnego! Sound of Gravity to ekstremalny teatr, w którym sport łączy się z muzyką oraz widowiskową precyzją. Podczas imprezy zobaczymy ikony freestyle motorcrossu i dirt jumpingu. Całość zostanie udoskonalona spektakularnymi efektami specjalnymi oraz przebojami legendarnego zespołu Queen. Wydarzenie odbędzie się 25 lutego 2023 roku w katowickim Spodku.

10. Disney Księżniczki Koncert

Rodzice małych miłośniczek disneyowskiego świata na liście tegorocznych prezentów powinni uwzględnić to wyjątkowe show. W czasie muzycznego widowiska przeniesiemy się do magicznej Krainy Lodu, poczujemy morską bryzę niczym Mała Syrenka i przeżyjemy niezapomnianą przygodę rodem z opowieści o Pocahontas czy Mulan. Na koncercie zostaną zaprezentowane najpiękniejsze piosenki z kultowych animacji. Niesamowite iluminacje, świetnie odwzorowane zamki i barwne kreacje uświetnią pełen mistrzowskich wykonań wieczór. Disneyowskie Księżniczki zobaczymy w dniach 05.05.2023-25.06.2023 w największych miastach Polski: Krakowie, Warszawie, Katowicach, Wrocławiu, Gdańsku i Łodzi.