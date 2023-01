Polacy na podium w konkursie drużynowym PŚ w Zakopanem. Dawid Kubacki: Było ciężko

Polacy wystąpili w składzie Paweł Wąsek, Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Żyła. Po pierwszej serii prowadzili z przewagą 2,9 punktów nad Austrią i 15 punktów nad Niemcami. W drugiej serii niestety lepiej zaprezentowali się Austriacy, którzy zwycięstwo zawdzięczają przede wszystkim świetnemu skokowi Michaela Hayboecka na odległość 138 metrów. Ostatecznie "biało-czerwoni" przegrali rywalizację z Austrią zaledwie o jeden punkt. Trzecie miejsce zajęli Niemcy.

Kamil Stoch: To nie była dla mnie nowa sytuacja

To nie była dla mnie nowa sytuacja, że skakałem jako pierwszy w drużynie. Nie ma to znaczenia, każdy i tak musi oddać skoki. Pierwszy skok był naprawdę bardzo fajny, w drugim popełniłem minimalny błąd. Nie wiedziałem, czy się cieszyć, czy nie. To był bardzo trudny konkurs i zabrakło nam trochę szczęścia - powiedział na antenie TVP Sport Kamil Stoch.