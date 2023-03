Polska wśród liderów krajów NATO, jeśli chodzi o wydatki na obronność. Ile na nią wydajemy?

Polska wśród liderów wydatków na obronność

„Polska wśród liderów państw wydających najwięcej na obronność w 2022 r. Według raportu NATO nasz kraj znalazł się na 4. miejscu spośród 30 państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. To efekt polityki rządu, który konsekwentnie zwiększa wydatki na obronność i bezpieczeństwo Polaków – napisał na Twitterze Mariusz Błaszczak.

Ile krajów NATO wydaje na obronność 2 proc. PKB?

We wtorek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg poinformował, że spośród 30 państw Sojuszu tylko siedem osiągnęło cel, jakim jest wydawanie co najmniej 2 proc. PKB na obronność. Dodał, że „od 2014 roku sojusznicy zwiększają wydatki na obronność i idziemy we właściwym kierunku”.