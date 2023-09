Polsko-brytyjska produkcja kandydatem do Oscara 2024. „Strefa interesów” kandydatem Wielkiej Brytanii na najlepszy film międzynarodowy

Oscary 2024. Polsko-brytyjska "Strefa interesów" może powalczyć o nagrodę Akademii

Film "Strefa interesów" został dziś wybrany jako kandydat do Oscara 2024 przez BAFTA - organizację powołaną przez Amerykańską Akademię do wyboru brytyjskiego zgłoszenia w kategorii filmów międzynarodowych. Aby się zakwalifikować, film brytyjski musi być w przeważającej mierze w języku innym niż angielski i mieć premierę kinową między 1 grudnia 2022 r. a 31 października 2023 r.

Co ciekawe film był wskazywany przez krytyków jako potencjalny polski kandydat do Oscara 2024. "Strefa interesów" to bowiem polsko-brytyjska koprodukcja, do której zdjęcia w całości powstały w Polsce, polska była również ekipa pracująca nad filmem.