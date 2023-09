Michael Caine mówi o końcu kariery. Aktor sugeruje, że film „The Great Escaper” może być jego ostatnim

To ostatni film Michaela Caine'a?

Film, wyreżyserowany przez Olivera Parkera, oparty jest na prawdziwej historii brytyjskiego weterana II wojny światowej , Bernarda Jordana (Caine), który ucieka ze swojego domu opieki, aby wziąć udział w obchodach 70. rocznicy obchodów D-Day we Francji.

W niedawnym wywiadzie dla "The Telegraph" zdobywca Oscara opowiada o swojej roli w „The Great Escaper”, w którym występuje u boku Glendy Jackson. Aktorka zmarła w czerwcu w wieku 87 lat, zaledwie kilka miesięcy po zakończeniu zdjęć do produkcji.

Michael Caine o swojej roli w „The Great Escaper”

„Byłem bardzo szczęśliwy, że to zrobiłem” – powiedział Caine w rozmowie z" The Telegraph". „Po prostu uwielbiałem postać Berniego. Uważam, że był niesamowity, a poza tym scenariusz jest tak pięknie napisany” - dodawał.

Choć przyznał, że odgrywanie tej roli było dość wymagające fizycznie. „Dali mi bardzo dobrą laskę i mogłem kręcić sceny, które jej potrzebowały. Zrobiłbym to tylko raz, a potem się przewrócił” - opowiadał.

Caine powiedział, że myślał, że to już koniec jego przygody z aktorstwem, ponieważ z powodu Covid-19 nie zrobił żadnego filmu od trzech lat, ale potem dostał szansę zagrania Bernarda i „świetnie się bawił”.

Michael Caine mówi o emeryturze

Jeśli „The Great Escaper” rzeczywiście będzie ostatnim filmem Caine’a, będzie to piękne podsumowanie jego trwającej od kilkudziesięciu lat kariery w branży. Aktor ma na swoim koncie ponad 100 filmów, w tym m.in. „Mrocznego rycerza”, „Prestiż”, „Wbrew regułom” czy „Spokojnego Amerykanina”.

„Miałem najlepsze życie, jakie mogłem sobie wyobrazić” – stwierdził gwiazdor. „Najlepsza możliwa żona i najlepsza możliwa rodzina. Może nie jest to rodzina, którą inni uznaliby za najlepszą możliwą, ale dla mnie właśnie taką jest jest” - dodał.

Pytany o to, za co chciałby, żeby go zapamiętano, powiedział: „Przez całe życie pozostałem aktorem i nigdy nie zajmowałem się niczym innym. Nigdy nie odszedłem, nigdy nie chciałem odejść.”