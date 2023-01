Powstaje film o Michaelu Jacksonie. Znamy nazwisko reżysera. Kiedy powstanie obraz?

Wytwórnia filmowa Lionsgate chce wyprodukować film o karierze i życiu Michaela Jacksona . Film "Micheal" wyreżyseruje Antoine Fuqua. Ma na swoim koncie takie obrazy jak: "Dzień próby", "Do utraty sił" czy "Olimp w Ogniu". Produkcją zajmie się Graham King, znany z nominowanego do Oscara "Bohemian Rhapsody" o Freddiem Mercurym i Queen. Scenariusz napisze John Logan, który odpowiada m.in. za "Gladiatora" czy "Skyfall".

Mick Jagger i The Rolling Stones pojawili się na TikToku. Wcześniej konto na tej platformie założył Keith Richards. Pojawiły się już pierwsze filmiki na nowych profilach.

Kto zagra Michaela Jacksona?

Wśród typowanych nazwisk pojawia się 23-letni aktor Myles Frost, który za rolę Michaela Jacksona na Broadwayu otrzymał nagrodę Tony dla najlepszego aktora w musicalu oraz nominację do Grammy .

Wciąż trwają poszukiwania aktora do głównej roli. Nie jest to łatwa rola, ponieważ nie tylko wymaga podobieństwa fizycznego, ale także umiejętności wokalnych i tanecznych.

To nie pierwszy film o Królu Popu

Postać Michaela Jacksona wzbudza duże zainteresowanie. O Królu Popu nakręcono już kilka filmów, m.in. "This Is It" w 2009 roku czy "Michael Jackson: Życie ikony" z 2011 roku. Pojawiały się także fabularne filmy, takie jak "Człowiek w lustrze: Historia Michaela Jacksona" z 2004 roku.