Prapremiera "Ślubu od pierwszego wejrzenia" odwołana. Jaki jest powód decyzji?

W tym tygodniu nie będzie "Ślubu od pierwszego wejrzenia"

"Z przykrością informujemy, że nie uda nam się w tym tygodniu wyemitować prapremiery "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Wiemy, jak na to czekaliście, jednak w związku z sytuacją, która zaskoczyła wszystkich, firma producencka nadal pracuje nad montażem odcinków. Dlatego spłyną one do nas w ostatniej chwili - tuż przed emisją programu w TV" - wyjaśnia w komunikacie Player.pl

Pozostałe prapremiery nowego sezonu mają być pokazywane zgodnie z planem.