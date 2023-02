Problemów Królikowskiego ciąg dalszy. Aktor wynajął prawnika aktywistę

Afera wokół Antoniego Królikowskiego wybuchła w sobotę wieczorem. Wówczas media zaczęły donosić, że aktor został zatrzymany przez policję, ze względu na pozytywny wynik narkotestu. Sprawa jest w toku, ale celebryta zarzeka się, że nie bierze narkotyków.

Do zatrzymania doszło ok. 16 przy ul. Karolkowej 16, zaraz po tym, jak wyjechałem z mojego mieszkania do Asi Opozdy, aby spotkać się z synkiem. Funkcjonariusze, z uwagi na otrzymane zgłoszenie, że o tej godzinie i w tym miejscu pojawię się rzekomo pod wpływem nielegalnych substancji, czekali na mnie w okolicy miejsca zamieszkania. Zostałem zatrzymany do kontroli. Alkotest wykazał, że jestem trzeźwy. Jednak narkotest wykrył THC, którym wspomagam moje leczenie i którego używałem poprzedniego wieczoru – powiedział Antoni Królikowski.