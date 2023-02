Puchar Świata w skokach narciarskich. Gdzie oglądać konkursy w Willingen? Harmonogram, transmisje TV

Dawid Kubacki stracił prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata w ubiegłym tygodniu już po pierwszym konkursie lotów na skoczni Kulm w Bad Mitterndorf. Po drugim, niedzielnym konkursie strata Kubackiego do Graneruda zwiększyła się do 112 punktów. Zadanie odzyskania prowadzenia przez Polaka nie będzie łatwe. Skocznia w Willingen należy do jednej z największych na świecie. Jej punkt konstrukcyjny mieści się na 130. metrze, a rozmiar wynosi 147 metrów.

Do Willingen trener polskiej kadry Thomas Thurnbichler zabrał sześciu reprezentantów naszego kraju, Dawida Kubackiego, Piotra Żyłę, Kamila Stocha, Aleksandra Zniszczoła, Jakuba Wolnego i nieobecnego na lotach w Kulm, Pawła Wąska.

O godz. 12.45 rozpocznie się sesja treningowa a pierwszy konkurs rozegrany zostanie już dziś. W rywalizacji drużyn mieszanych nie wystąpią jednak Biało-Czerwoni z uwagi na problemy zdrowotne reprezentantek Polski. W konkursie weźmie udział osiem drużyn. Niemieckiej publiczności zaprezentują się zespoły z Austrii, Norwegii, Niemiec, Słowenii, Japonii, Rumunii, Stanów Zjednoczonych i Włoch.