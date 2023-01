Rafał Kot specjalnie dla nas: Doleżal nie miał o tym zielonego pojęcia. Poruszali się jak dzieci we mgle

Trwa 71. Turniej Czterech Skoczni, w którym polscy skoczkowie radzą sobie bardzo dobrze. Jak oceni pan postawę reprezentantów Polski po dwóch konkursach, w niemieckim Oberstdorfie i Garmisch-Partenkirchen?

W bardzo dobrej formie są Dawid Kubacki i Piotr Żyła i to nie jest żadna niespodzianka. Świetnie skaczą już od dłuższego czasu. Także Kamil Stoch pozbierał się trochę po nieudanych skokach w pierwszych zawodach Pucharu Świata. Jego skoki są poprawne, brakuje w nich mikro detali, aby były jeszcze lepsze. Na pewno Kubacki i Żyła prezentują się jednak póki co o półkę wyżej. Paweł Wąsek skacze swoje, czyli zajmuje miejsca pod koniec drugiej dziesiątki, na początku trzeciej. Pewnie tak będzie skakał do końca turnieju.

[b]Pozostała dwójka naszych reprezentantów, Stefan Hula i Jan Habdas skaczą nie najlepiej.

Mówiłem przed turniejem, że Habdas nie poradzi sobie w tak prestiżowych, obciążonych dużą presją zawodach. W ostatnim czasie skakał co prawda najlepiej spośród zawodników zaplecza i należało się mu, aby mógł zadebiutować w najważniejszych zawodach. Zadawałem jednak pytanie, czy Turniej Czterech Skoczni, to jest coś, co już powinno się mu dawać, czy lepiej byłoby może poczekać i trochę później dać mu szansę. Kompletnie zawiódł natomiast Stefan Hula, jego skoki są bardzo słabe, jest bez formy.