Robbie Williams krok przed "pięćdziesiątką". Wokalistka świętuje 49. urodziny, a niebawem zagra w Polsce!

Robbie Williams w Take That

Robbie Williams poważną karierę rozpoczął od początku swojej muzycznej aktywności. W wieku 16 lat został najmłodszym członkiem Take That. Z zespołem był zatem związany od 1990 roku. Chociaż, można powiedzieć, że znajdował się nieco w cieniu Gary'ego Barlowa czy Marka Owena, również miał duży wpływ na trzy duże przeboje: "Could It Be Magic", "I Found Heaven" oraz "Everything Changes".

Niestety, młody muzyk nie potrafił odnaleźć się w showbiznesie i szybko popadł w narkotyki, co nie podobało się reszcie oraz menadżerowi. Dodatkowo Williams miał nieco inne postrzeganie muzyki jak reszta.