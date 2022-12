Rodzina królewska reaguje na głośny dokument księcia Harry’ego i Meghan Markle

Meghan Markle i książę Harry już dawno zapowiedzieli, że współpracują z Netfliksem i pojawi się na tej platformie film dokumentalny, o którym zrobiło się głośno, zanim jeszcze pojawił się na ekranie. Został on podzielony na dwie części. Czekało na to wielu obserwatorów losów brytyjskiej rodziny królewskiej, którzy byli ciekawi, co nowego para ujawni o swoim życiu na królewskim dworze.