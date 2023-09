Rozdano Nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zobacz, kto znalazł się na liście laureatów

Wręczono nagrody PISF. "Wszyscy mamy jeden cel, jakim jest polska kinematografia"

Tegoroczna gala wręczenia Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej odbyła się w Teatrze Muzycznym w Gdyni.

"Jest to spotkanie ludzi, dla których promocja kinematografii jest tym, co robią na co dzień. Gratuluję wszystkim, którzy dostaną nagrody. Myślę, że pośród wielu różnic wszyscy mamy jeden cel, jakim jest polska kinematografia. Dbajmy o to. Jeszcze tylko przypomnę, że te nagrody wymyśliła moja koleżanka po fachu Agnieszka Odorowicz, która też jest dzisiaj z nami. Dziękuję i życzę miłej zabawy i refleksji w dniu dzisiejszym" – powiedział przed ogłoszeniem laureatów dyrektor Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej Radosław Śmigulski.