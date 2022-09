Rusza nowa edycja programu MuzoTok. W najbliższym odcinku Lanberry OPRAC.: Wojciech Majsner

Gościem premierowego odcinka będzie Lanberry - wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka, a od niedawna trenerka w programie The Voice. W rozmowie z Tomaszem Dereszyński opowie nam m.in. o inspiracjach muzycznych, własnej twórczości i doświadczeniach na planie The Voice of Poland. Rozmowa w całości do obejrzenia na portalu i.PL już w najbliższą środę 7 września o godz. 18:00. Zapraszamy!