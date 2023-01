"Ślub doskonały" po premierze. Negatywny odbiór wśród widzów. "Najbardziej amatorski film zrealizowany z profesjonalną obsadą"

Ślub doskonały - premiera

W piątek, 13 stycznia, odbyła się polska premiera filmu "Ślub doskonały". Film stworzony przez Nicka Morana i Wojciecha Pałysa - twórcy scenariusza do "Mayday", a także Hannę Węsierską, która jest autorką "Lejdis". Produkcja powstała w oparciu o sztukę teatralną Robina Hawdona o tym samym tytule.

Film przedstawia historię pomyłek zawartą w najważniejszym dniu dla zakochanej pary, czyli w dniu ślubu. Nie jest tak jednak do końca w tym przypadku. Panna młoda jest w ciąży, a pan młody jest zmuszany do jej poślubienia przez zaborczą przyszłą teściową. Wszystko zaczyna się jednak od porannego kaca po wystrzałowym wieczorze kawalerskim i nieznajomej kobiecie obok. Jak potoczy się dalej historia? Czy ślub dojdzie do skutku? Kto w końcu jest kim? To wszystko pokazuje dalsza część produkcji.