Stan Zapalny wyrasta na gwiazdę sceny muzycznej. Hity "Ego" i “To już koniec” okupują stacje radiowe. Przesłuchanie Stana Zapalnego? - WIDEO Tomasz Dereszyński

Stan Zapalny już zawojował listy przebojów. Jego kawałki “Ego” i “To już koniec” są grane w stacjach radiowych z częstotliwością grożącą stanem zapalnym. Szaleństwo wokół Stana Zapalnego zaczęło się w marcu 2022 r. a na rynku jest już 12 Twoich utworów. Gratuluję. Od Black Friday jest dostępna płyta winylowa. Staszek długo czekał na swój debiut (piosenka “Ego”). Artysta jest przykładem, że to się “opłaca”. Jak mówi, “pisząc piosenki, nie ukrywał swoich wad ani zalet”. Stan Zapalny jesteś wyrazisty a tego na naszym rynku muzycznym brakuje. Muzyk uwielbia ekstremalne sporty i przeżycia. Do tego interesuje się filozofią. Stan Zapalny ma dopiero 16 lat, a muzycznie jest bardzo dojrzałym artystą. Śpiewa po polsku, choć zna też francuski i angielski. Przed Wami nadzieja na nową jakość w polskiej muzyce - Stan Zapalny. Zapraszam do programu Muztok na przesłuchanie - Tomasz Dereszyński.