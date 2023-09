Straż Graniczna stale czujna. Funkcjonariusze zatrzymali kolejnych nielegalnych migrantów z Iranu

Migranci byli przewożeni w bagażniku

Kiedy funkcjonariusze Straży Granicznej zajrzeli do bagażnika samochodu, odkryli kolejnych trzech obywateli tego kraju. Okazało się, że cudzoziemcy przekroczyli granicę z Litwy do Polski i nie posiadali żadnych dokumentów uprawniających do wjazdu i pobytu na terytorium naszego kraju.

Przemytnikowi grozi więzienie

Komendant Placówki Straży Granicznej w Augustowie zobowiązał przewoźnika do powrotu do swojego kraju i nałożył na niego zakaz wjazdu do Polski i krajów Schengen przez 10 lat. Ponadto 24-latek usłyszał zarzuty organizowania nielegalnego przekroczenia granicy. Grozi mu do ośmiu lat pozbawienia wolności.