Sufjan Stevens uczy się chodzić na nowo. U słynnego muzyka zdiagnozowano bardzo ciężką chorobę. Ma szansę na powrót do sprawności?

Słynny piosenkarz uczy się chodzić na nowo. Choroba odebrała mu sprawność

Zespół Guillaina-Barrégo. Sufjan Stevens ma szansę odzyskać sprawność?

W przypadku Stevensa powrót do zdrowia jest możliwy, ponieważ rozpoczął on "intensywną fizjoterapię/terapię zajęciową, budowanie siły itp., aby przywrócić organizm do formy i ponownie nauczyć się chodzić”, po tym, jak na początku tego miesiąca trafił do ośrodka intensywnej rehabilitacji.

„Jestem dopiero w drugim tygodniu rehabilitacji, ale przebiega ona naprawdę dobrze i naprawdę ciężko pracuję, aby stanąć na nogi” – napisał.

„Jestem zdeterminowany, aby wyzdrowieć, czuję się dobrze psychicznie i jestem otoczony przez naprawdę świetny zespół. Chcę być zdrowy!” - dodał.

Stevens to niezależny piosenkarz i autor tekstów, który w 2018 roku był nominowany do Oscara za oryginalną piosenkę „Mystery of Love” z filmu „Call Me By Your Name”. Przed hospitalizacją, przygotowywał się do wydania swojego dziesiątego albumu studyjnego „Javelin”, który ukaże się 6 października.