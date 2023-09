Szef MON Mariusz Błaszczak: Wołodymyr Zełenski zdaje się nie pamiętać, że Niemcy nie przyszły z pomocą Ukrainie

Szef MON nazwał tę propozycję „dość dziwną”.

– Niemcy powinny rozliczyć się z II wojny światowej w stosunku do Polski. Wniosek, który złożyliśmy do Niemiec o reparacje wojenne, jest wciąż aktualny. Niemcy dopuściły się zbrodni wojennych na terytorium okupowanej Polski. 6 mln Polaków zostało zamordowanych przez Niemców. Gospodarka została zniszczona. Niemcy odpowiadają, że nic się nie stało, że to jacyś naziści napadli na Polskę w 1939 r. – stwierdził Błaszczak.