Szef PFR: W 2023 r. możemy wydać ok. 20 mld zł na inwestycje w ramach KPO

20 mld zł w ramach prefinansowania KPO

- Zakładamy, że skala wydatków w ramach KPO w tym roku (finansowanych przez PFR – PAP) wyniesie ok. 6-7 mld zł; w 2023 może być to ok. 20 mld zł – powiedział Paweł Borys.

Zapewnił jednocześnie, że Fundusz ma na to środki, ponieważ pochodzą one ze spłaty Tarczy Finansowej. - Łącznie będzie to 27 mld zł. Nie mamy w tej chwili zakładanych jakiś emisji obligacji. Jeśli będzie to niezbędne, to również możemy sięgnąć po ten instrument – dodał prezes Polskiego Funduszu Rozwoju.