Sześciu sadystów zamordowało popularnego DJ-a. Bili go kijem, oblewali wrzątkiem i zgwałcili

Prokuratura utrzymuje, że Koray Alpergin został porwany i torturowany w celu ukarania go za coś, co zrobił lub zmuszenia go do zdradzenia czegoś, o czym wiedział. Być może miejsca pobytu narkotyków lub pieniędzy – co również chcieli jego porywacze wiedzieć. Jest oczywiste, że przed śmiercią Koray Alpergin został rozebrany do naga i straszliwie torturowany – oświadczył sędzia Crispin Aylett.