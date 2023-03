Szwecja coraz bliżej NATO. Szwedzki parlament Riksdag zagłosował za integracją z Sojuszem

Szwedzki parlament za wejściem do NATO

Zarówno Szwecja, jak i Finlandia zdecydowały się dołączyć do Paktu Północnoatlantyckiego po rozpoczęciu inwazji Rosji na Ukrainę.

Za wejściem do NATO zagłosowało 269 parlamentarzystów, przeciw było 37, nikt się nie wstrzymał, a 43 nie głosowało. Przeciwne członkostwu w NATO były jedynie dwa z łącznie ośmiu ugrupowań w szwedzkim parlamencie: Partia Lewicy oraz Partia Ochrony Środowiska – Zieloni.

Fiński parlament (Eduskunta) ogromną większością poparł akcesję tego kraju do NATO. Za integracją z Sojuszem Pólnocnoatlantyckim zagłosowało 188 deputowanych, tylko ośmiu było przeciw.

Oba kraje czekają na ratyfikację przyłączenia do NATO przez wszystkich członków Sojuszu. Pozostały dwa, które wciąż takiej decyzji nie podjęły. Są to Turcja oraz Węgry. Niedawno turecki prezydent Recep Erdogan ogłosił, że parlament w Ankarze rozpocznie prace nad udzieleniem zgody na wejście do NATO Finlandii.