Szymon Szynkowski vel Sęk w „iPolitycznie” o filmie „Zielona granica”: Niesprawiedliwy i krzywdzący, czysto propagandowy

W jego opinii opozycja ma „zaprzyjaźnione środowiska artystyczne”, które nieskutecznie próbowała wykorzystać w kampaniach politycznych.

– On ma też bardzo inny, niepokojący efekt. Szkalowanie dobrego imienia polskich funkcjonariuszy na arenie międzynarodowej to jest coś, co może zostać w głowach opinii publicznej na zachodzie oraz w głowach polityków – powiedział Szynkowski vel Sęk.