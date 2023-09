To z kłamliwych oskarżeń reżimu Łukaszenki czerpali inspiracje twórcy "Zielonej Granicy". Mówi o tym minister Stanisław Żaryn

Film inspirowany propagandą i kłamliwymi doniesieniami

– Jedna ze scen jest więc w sposób oczywisty nawiązaniem do tej historii, która w okresie apogeum presji migracyjnej na Polskę w 2021 roku służyła do kolportowania i insynuacji pod adresem Polski. Był to element manipulacji, których celem było wymuszenie na Polsce otwarcia granicy – ocenił.

Straż Graniczna udowadnia kłamstwa

– W innym momencie filmu pojawia się scena, w której aktywiści próbują wezwać pogotowie do rannej osoby. Słychać w tej scenie oburzony głos lekarza rozmawiającego z dyspozytorem: „Jak to nie jeździcie do nielegalnych?” To również rezonowanie oskarżeń białoruskich o to, że Polska nie pomaga migrantom a nawet skazuje ich na śmierć – zauważył Żaryn.

– To kłamstwo, co dziś po raz kolejny udowadnia Straż Graniczna – zaznaczył odnosząc się do wpisu SG na platformie X.